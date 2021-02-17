2021/02/17 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الأربعاء، عن حصة محافظته في موازنة 2021، فيما أكد أنه هذه الموازنة ستصب في صالح البصرة.وقال العيداني في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “ما يشيع حول البصرة بأنها من أكثر المدن فقراً، غير منصف، فالمحافظات الأخرى تأتي الى البصرة من أجل العمل، وربما العشوائيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني يتحدث لـ”المركز الخبري” عن حصة البصرة في الموازنة ويكشف مصير “عصابة الموت” المركز الخبري الوطني.

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