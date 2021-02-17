افتتاح مشروع هو الاول من نوعه على الصعيد المصرفي.. الرافدين يدشن نظام التطبيق الالكتروني للزبائن

2021/02/17 | 11:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أفتتح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء، فرع العلوية في مصرف الرافدين وفق النظام المصرفي الشامل، وفق مشروع نظام التطبيق الالكتروني المصرفي الشامل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إنه “تحت رعاية وزير المالية افتتح مصرف الرافدين فرع العلوية في ساحة الفردوس وفق النظام المصرفي الشامل”.

وذكر علاوي، خلال الافتتاح، بحسب البيان أن “الفرع الجديد يأتي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها وزارة المالية بأعتماد الحداثة والتطور في تطبيق النظام المصرفي”، مضيفاً أن “هذا الفرع يمثل الانطلاقة الحقيقية نحو تعميم التجربة الجديدة في جميع المصارف العراقية”.

وأكد البيان أن “دوائر وزارة المالية تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، فيما يعتبر النظام بادرة ايجابية في تطبيق العمل الالكتروني في المصرف بعيدا عن الطرق الورقية التقليدية”.

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