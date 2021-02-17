وزير المالية يعلن عن إطلاق التجربة الجديدة للنظام المصرفي في العراق

2021/02/17 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفتتح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأربعاء فرع العلوية في مصرف الرافدين وفق النظام المصرفي الشامل.وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إنه “تحت رعاية وزير المالية افتتح مصرف الرافدين فرع العلوية في ساحة الفردوس وفق النظام المصرفي الشامل”.وذكر علاوي، خلال الافتتاح، بحسب البيان أن “الفرع الجديد يأتي ضمن خطة التطوير […]

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