الداخلية: اعتقال ’قاتل’ في بغداد.. وضبط ’صفر واحد’ بالديوانية

2021/02/17 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين خلال ممارسات أمنية في بغداد والديوانية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021) إن "مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل مطلوبين وفق المادة ٤٠٦ ق ع، وتسعة آخرين بمواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان أن "مفارز ودوريات شرطة الكرخ نفذت 38 أمراً بحق مطلوبين للقضاء، فضلاً عن ضبط ثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

وعلى صعيد متصل، "تمكنت سيطرة الشامية التابعة لشرطة محافظة الديوانية والمنشآت من إلقاء القبض على احد المتهمين بعد أن ضبطت بحوزته أثناء تفتيشه كمية من الحبوب المخدرة نوع (صفر واحد) بلغت 60 حبة".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءت القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة".

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