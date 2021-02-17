(إحنا العمال اللي اتقتلوا قدام المصنع في ابو زعبل ) - حمدى عبد العزيز

2021/02/17 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز في الثانى عشر من فبراير عام 1970 قامت طائرات العدو الصهيوني ، (الفانتوم المقاتلة) والتي كانت وقتها أحدث إنتاجات أسلحة التدمير التي دعمت بها أمريكا إسرائيل ..



باختراق العمق المدني المصري ، وعلي نحو مخالف للأعراف والقوانين الدولية وللضمير الإنساني مستهدفة مصنع أبو زعبل ، وقامت بقصفه مما أدي إلي تدمير المصنع وسقوط مئات من عمال المصنع المدنيين العزل مابين قتيل وجريح كضحايا لهذا الإعتداء الجبان ، ......





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