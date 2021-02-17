2021/02/17 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، خلال تنفيذ عملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجرائم المنظمة في إقليم سيستان وبلوشيستان، بجنوب شرق البلاد.وقالت العلاقات العامة بوزارة الأمن إن “ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، أثناء قيامهم بواجبهم”.وأشار بيان الوزارة إلى أنه “في أعقاب العمليات الاستخبارية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران… مقتل 3 عناصر من الاستخبارات في إقليم سيستان وبلوشستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران… مقتل 3 عناصر من الاستخبارات في إقليم سيستان وبلوشستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).