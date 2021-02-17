وفاة النائب ارام ناجي بسبب كورونا

2021/02/17 | 11:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوفي المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، الاربعاء، متأثراً بفيروس كورونا.مصادر مطلعة قالت ان “النائب آرام بالتي توفي اليوم في أحد مستشفيات دهوك، بعد فترة طويلة من الإصابة بفيروس كورونا”.أفاد مصدر أمني، في محافظة دهوك، الخميس، بأن والد النائب في مجلس البرلمان آرام بالتيي انتحر بإطلاق النار على …

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