أمانة مجلس الوزراء تحدد مداخل بغداد المشمولة بانشاء ساحات التبادل التجاري

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حددت امانة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، مداخل بغداد المشمولة بانشاء ساحات للتبادل التجاري، فيما اشارت الى ان الهدف منها هو تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة.

وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، حددت عددا من قطع الأراضي لإنشاء ساحات التبادل التجاري في محافظة بغداد"، مبينة ان "المداخل شملت اختيار مدخل بصرة - بغداد- الأنبار، ومدخل بغداد- موصل، ومدخل بغداد- كوت".

واضاف انه "سيتم إنشاء هذه الساحات بشكل نظامي وفق تصاميم حديثة مزودة بأنظمة الكترونية، تسيطر على حركة دخول وخروج البضائع، وتساهم في تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة بسبب تجوال الشاحنات".

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