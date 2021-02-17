2021/02/17 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اليوم الاربعاء، الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام ناجي في البرلمان بسبب مضاعفات بكورونا.

وقال مدير عام صحة دهوك افرا سياب إن “الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي توفي اليوم،في احدى مستشفيات المحافظة“.

واضاف ان “ذلك جاء بسبب مضاعفات بفايروس كورونا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة النائب ارام ناجي بسبب مضاعفات اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة النائب ارام ناجي بسبب مضاعفات اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).