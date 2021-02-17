المالية النيابية: موعد التصويت على الموازنة لم يحدد بعد

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا أن وفد اقليم كوردستان الذي يزور بغداد بانتظار الكتل الشيعية لتقديم نص بديل عن النص الحكومي فيما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية.

وقال النائب شيروان ميرزا لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان وفد الاقليم والكتل الكوردستانية بانتظار الكتل النيابية الشيعية لتقديم نص للحوار عليه بشأن حصة الاقليم، مشيرا الى انها لم تقدم اي نص لحد الآن، مشددا على تأييد الكتل الكوردستانية للنص الحكومي لمشروع الموازنة.

من جانبه آخر اكد النائب شيروان ميرزا انه لم يتم بعد تحديد موعد رسمي للتصويت على مشروع قانون الموازنة، لافتا الى ان هناك حديث عن التصويت عليها يوم الخميس او يوم السبت المقبلين لكن لا يوجد اي قرار رسمي من رئاسة المجلس لحد الآن بهذا الصدد.

PUKmedia / خاص

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