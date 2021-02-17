نائبة تكشف عن تحرك برلماني لاستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي ، الأربعاء، ان الحصول على مفردات البطاقة التموينية بات من أهم المشاكل التي تواجه المواطن ونحن مقبلون على حظر الشامل والجزئي.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تحركات برلمانية لاستبدال مفردات البطاقة التموينية وتحويلها لمبالغ توزع على مستحقيها”.وأضافت أن “تحرك البرلمان لاستبدال التموينية جاء بسبب الاوضاع الصحية المؤثرة على أوضاع البلد بالإضافة إلى وجود تلاعب وغش في المواد المستوردة”.وأشارت إلى أن “هناك مقترحا نيابيا لتوزيع أموال بدل مفردات البطاقة التموينية في عام 2021”.وكشفت النائبة منار عبد المطلب كشفت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن تقديم مقترح إلى وزير التجارة علاء الجبوري استبدال المفردات التموينية بمبالغ نقدية ، مشيرة الى ان المواد الأساسية لاتوفرها الدولة كاملة للمواطن وما يصل منها غير جيد.



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