بأكثر من 6 مليارات دولار.. العراق الثاني عربياً باستيراد السلع الإيرانية

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت منظمة تنمية التجارة الايرانية، اليوم الاربعاء (17 شباط 2021)، ان صادرات البلاد من السلع خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغت حوالي 28 مليار دولار، ونال العراق المرتبة الثانية بقيمة تسويقية قدرها 6.3 ملياردولار.

وقال مديرعام مكتب الدول العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الايرانية، فرزاد بيلتن، في تصريح صحفي، إن "مجموع ماتم تصديره خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغ مايقارب 28 مليار دولار منها أكثر من 10 مليارات دولار الى دول الجوار العربية" .

واضاف، ان "التقارير تشير الى ان قيمة الصادرات خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغت مايقارب 28 مليار دولار منها 26 مليار دولار الى 20 دولة وكانت كل من الصين والعراق والامارات في المراتب الثلاثة الاولى".

وبين بيلتن، ان "مايزيد عن 10 مليارات دولار تم تصديره الى دول الجوار العربية منها 6.3 ملياردولارالى العراق و 3.7 مليار دولار الى الامارات العربية المتحدة و 700 مليون دولار الى سلطنة عمان" .

وافاد تقرير لمنظمة تنمية التجارة الايرانية ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ خلال الاشهر العشرة الاخيرة 58 ملياراً و700 مليون دولار منها 28.6 مليار دولار للصادرات.

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