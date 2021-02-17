تبادل شتائم بين بيكيه وجريزمان بعد هزيمة برشلونة من باريس

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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دخل أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، في نقاش حاد بعد خسارة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يكون باريس سان جيرمان قد وضع قدماً في ربع النهائي، في انتظار ما ستؤول إليه موقعة الإياب التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بشهر آذار القادم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه تبادلا الألفاظ البذيئة عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي هدف لمثله، ويعود السبب إلى الطريقة الناعمة التي يضغط بها المهاجم الفرنسي على الخصم".

وبسبب غياب الجماهير، كان من السهل على عدسات الكاميرا التقاط الحوار الذي دار بين جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان، حيث صرخ المدافع الإسباني على زملائه في إحدى الركنيات بالقول:" اللعنة عليكم، امسكوا الكرة".

ورد جريزمان على زميله بالقول: "ابقى هادئاً ولا تصرخ في وجهي"، ثم استمر بيكيه في الصراخ على زملائه بما فيهم المهاجم الفرنسي:"هيا، نريد استحواذاً أكبر على الكرة، تباً (لفظ بذيء)، تشجعوا! (لفظ بذيء)".

ثم اقترب جريزمان من جيرارد بيكيه، وقال له: "توقف عن الصراخ يا (لفظ بذيء)"، ثم رد عليه المدافع الإسباني بالقول: "اللعنة عليك يا (لفظ بذيء)، نحن نُعاني وكان الأمر على هذا النحو لمدة خمس دقائق".

ثم تحدث كليمون لونجليه، وقال: "تمركزوا في أماكنكم جميعاً، عد للخلف يا جريزمان"، وبعدها استمر بيكيه في انتقاد زملائه، بالقول:"نحن نجري كالمجانين، تباً لكم".

ورد عليه جريزمان بالقول: "أنا أجري أيضاً"، وبعدها نفذ باريس سان جيرمان الركنية وانتهت الهجمة، ليعود كل لاعب إلى مركزه.

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