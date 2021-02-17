المنافذ الحدودية : إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية في ميناء ام قصر

2021/02/17 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت مفارز منفذ ميناء ام قصر الأوسط 3 حاويات حجم 40 قدما تحتوي على أدوية بشرية معدة للتهريب.وذكر بيان لهيئة المنافذ تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة استخبارات المنفذ، وختم الحاويات من قبل لجنة من الدوائر العاملة بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة./انتهى9

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