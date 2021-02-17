2021/02/17 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الاجهزة الامنية القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتزوير بطاقات الماستر كارد مع متهمين آخرين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد.وذكر بيان لمديرية مكافحة اجرام بغداد "ان مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغداد القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة تنوعت بين القتل العمد والخطف والتزوير والسرقة، فضلا عن ضبط عجلات مطلوبة ومخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.وبينت المديرية تمت إحالة جميع المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا./انتهى9

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