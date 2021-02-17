2021/02/17 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي عضو في مجلس النواب العراقي آرام ناجي بالاتي، بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. وفاة نائب كردي بكورونا بعد نفي وفاته العام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. وفاة نائب كردي بكورونا بعد نفي وفاته العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).