القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد

2021/02/17 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المديرية العامة لمكافحة

المخدرات، اليوم الاربعاء، عن القاء

القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد

مخدرة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان، ان "مفارز

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

و

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