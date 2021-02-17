وزير الزراعة يعلن فرض ضريبة الدخل على المنتجات المستوردة

2021/02/17 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم

الاربعاء، أن حملة ملاحقة المهربين

أسهمت في القبض على عشرات الشاحنات

المخالفة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية، إن

"حملة الوزارة بدأت منذ 6 أيام في جميع

المحافظات ب

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