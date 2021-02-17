النزاهة تعلن صدور أوامر قبض بحق 23 متهماً في تربية كركوك

2021/02/17 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء،

عن صدور أوامر استقدام وقبض بحق عدد من

المتهمين في مديرية تربية محافظة

كركوك، على خلفية وجود "شبهات فساد"

بعمليات شراء مواد للمديرية.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت

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