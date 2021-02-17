حالة الطقس في عموم البلاد حتى الأحد المقبل

2021/02/17 | 11:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، توقعاتها لحالة الطقس بمختلف مناطق البلاد اليوم وللأيام الاربعة المقبلة، مشيرة إلى أن أمطاراً مختلفة الشدة ستشهدها البلاد خلال اليوم والأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان، أن "طقس اليوم الاربعاء سيكون بالمنطقة الوسطى غائما مع هطول امطا...

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