2021/02/17 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..انتقدت عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله، الأربعاء، تعطيل الدوام في المدارس والاعتماد على التعليم الالكتروني، فيما وصفت التعطيل بانه الاكثر عرضه لاصابة الطلبة بفيروس كورونا وهم يتجولون في الشوارع بلا رقيب.وقالت جار الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحويل التعليم إلى (اونلاين) او ما يعرف بالتعليم الالكتروني تدمير للعملية التربوية”.وأضافت جار الله أن “هناك ملاحظات كثيرة حول قرار وزارة التربية بشأن استحداث نظام التعليم الإلكتروني”، مشيرة إلى أن “تعطيل الدوام في المدارس ينهش العملية التربوية”.وكانت لجنة التربية النيابية اتهمت في تصريح سابق /المعلومة/، جهات سياسية بالمساهمة في تعطيل دوام المدارس في عموم البلاد، مشيرا إلى أن العالم الحالي كن الأعوام السيئة بالنسبة للوضع التعليمي في البلاد.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: التعليم الإلكتروني ينهش العملية التربوية في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: التعليم الإلكتروني ينهش العملية التربوية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).