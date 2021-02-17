تحركات الحشد في كركوك وغرب نينوى على طاولة صالح وأبو فدك

2021/02/17 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الأربعاء، التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى، في حين أكدا على رفض “الأعمال التخريبية”.وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان، أن “رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي التقى، اليوم الأربعاء، فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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