2021/02/17 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، المناطق التي يستغلها بقايا "داعش"، فيما عدّت قصف مطار أربيل "خلطاً للأوراق".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (17 شباط 2021)، إن "لجنة الأمن والدفاع استنكرت استهداف مطار أربيل"، مبيناً أن "هذا الاستهداف مشابه لجميع الأعمال المماثلة التي تستهدف العراق".

وأضاف أن "هذا الاستهداف هو عمل إرهابي يطال أي منطقة في العراق سواء في الشمال أم الجنوب أم الوسط، أم المناطق الغربية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "ضبط الأمن في البلد والتركيز على حالة التنسيق بين القوات الحكومية والبيشمركة".

وتابع أبو ذر "هناك خلل دائماً يستنفذ أو يدخل من خلاله بقايا داعش وهي مناطق الحدود الفاصلة مابين القطعات"، لافتاً إلى "أننا ركزنا أكثر من مرة على هذا الموضوع ونبهنا عليه".

وشدد على ضرورة "التنسيق العالي للسيطرة على هذه المناطق"، عادَّاً "قصف مطار أربيل هي محاولة لخلط الأوراق واستفزاز لكل الجهات الموجودة في البلد".

وتابع أن "الجهة التي استهدفت المطار وأرعبت المواطنين غير معروفة"، مشيراً إلى أن "التحقيق بالقصف قضية تنفيذية وليست تشريعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في لجنة الأمن: هجوم أربيل مشابه لجميع الأعمال التي تستهدف العراق!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في لجنة الأمن: هجوم أربيل مشابه لجميع الأعمال التي تستهدف العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).