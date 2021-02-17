لنا اساتذة ، ومن بينهم .. صاحب (الكرة ورأس الرجل) . - حمدى عبد العزيز

2021/02/17 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز صاحب (الكرة ورأس الرجل) ، و(مخلوفات براد الشاي المغلي) المجموعات القصصية التي أحدثت طوال سبعينيات القرن الماضي دوياً إبداعياً هائلاً في عالم الثقافة المصرية ، وألهمت أجيالاً من الكتاب المصريين ، ..محمد حافظ رجب المتمرد العظيم الذي أحدث ضجة كبري مع دوي إبداعاته عندما فاجأ الأوساط الثقافية بتفجير قنبلة مقولته الشهيرة (نحن جيل بلا أساتذة)، ورغم عدوله عنها فيما بعد سنوات إلا أن تلك العبارة ك ......





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