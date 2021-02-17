الامن النيابية: هجوم أربيل مشابه لجميع الأعمال التي تستهدف العراق

2021/02/17 | 12:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، المناطق التي يستغلها بقايا “داعش”، فيما عدّت قصف مطار أربيل “خلطاً للأوراق”.وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع استنكرت استهداف مطار أربيل”، مبيناً أن “هذا الاستهداف مشابه لجميع الأعمال المماثلة التي تستهدف العراق”.وأضاف أن “هذا الاستهداف هو عمل إرهابي يطال أي منطقة في العراق سواء في الشمال أم الجنوب أم الوسط، أم المناطق الغربية”، داعياً الحكومة العراقية إلى “ضبط الأمن في البلد والتركيز على حالة التنسيق بين القوات الحكومية والبيشمركة”.وتابع أبو ذر “هناك خلل دائماً يستنفذ أو يدخل من خلاله بقايا داعش […]

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