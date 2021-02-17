زراعة نينوى تبدي مخاوفها من تراجع الإنتاج الزراعي لهذه السبب

2021/02/17 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..أبدى مدير زراعة محافظة نينوى دريد حكمت، الأربعاء، خشيته من تراجع الإنتاج الزراعي في محافظة نينوى، وخاصة في محصولي القمح والشعير للعام الحالي.وقال حكمت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الموسم الماضي شكل فائضا كبيرا من الإنتاج، وقد حصدنا من القمح مليون طن ومن الشعير حوالي 600 ألف طن، ولكن حتى الآن هنالك مخاوف كبيرة من تراجع هذه الأرقام”.وأضاف أن “الأسباب وراء ذلك عديدة أبرزها، قلة موسم الأمطار حتى الآن ولاتكفي لسقي المساحات الواسعة المزروعة، فضلا عن عزوف العديد من المزارعين بسبب عدم تسديد المبالغ لهم وعدم تسويق منتوجاتهم من قبل وزارة التجارة”.وأشار حكمت إلى أن “زراعة نينوى تعتمد كليا على الأمطار، وليس لديها مرشات زراعية، وبالتالي نتخوف من تراجع كبير بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي العام الماضي”.انتهى/ 25 ع

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