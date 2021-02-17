2021/02/17 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 8 نازحين من اهالي شنكال مصرعهم في حريق اندلع بمخيم للنازحين في محافظة دهوك اليوم الاربعاء.

واندلع الحريق عند الساعة الـ 4 فجرا، حيث ادى الحريق الى وفاة 8 اشخاص بينهم 3 من افراد عائلة واحدة، وهم خالد الياس واثنين من اطفاله.

وحسب مراسل PUKmedia فإن الحريق اندلع جراء ماس كهربائي.

PUKmedia زيرڤان كوللی / زاخو

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو... مصرع اب وطفليه في حريق مخيم لنازحي شنكال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو... مصرع اب وطفليه في حريق مخيم لنازحي شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).