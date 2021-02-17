تجدد تظاهرات الخريجين المطالبين بالوظائف الحكومية وسط بغداد (صور)

2021/02/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من الطلبة الخريجين، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من الطلبة الخريجين الجامعيين، تظاهروا صباح اليوم، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم".

وأضاف، أن "التظاهرات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الأمنية، للحفاظ على سلامة المتظاهرين".

يتبع.



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