المفوضية تلوّح بـ ’’إلغاء انتخابات الخارج’’ إذا لم تستطع تأمينها وتعلن خفض رسوم الترشح

2021/02/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لوّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، بإلغاء الانتخابات بالخارج إذا لم تستطع تأمينها، فيما أعلنت خفض رسوم الترشح الخاصة بالانتخابات.

رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، وخلال لقاء فريق من المفوضية وآخر من التحالفات السياسية، قال إن "المفوضية إذا لم تصل إلى إيجاد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج، ستكون مجبرة على إلغائها".

وتابع خلف قائلاً: "عاكفون على تسهيل تسجيل الناخبين بالعملية البايومترية، والمشاركة بالانتخابات، وعاكفون أيضاً على تجاوز مشكلات الانتخابات الماضية، بما يخص انتخابات الداخل والخارج".

وبشأن تسجيل التحالفات السياسية ومواعيدها، أوضح خلف، أن "موعد تسجيل التحالفات السياسية باقٍ، ولن يتغير"، مؤكداً "توفر كافة التسهيلات لتسجيل التحالفات".

وأوضح، أن "موعد تسجيل المرشحين الفرديين باقٍ أيضاً، ولن يتغير"، فيما أشار إلى أن "التسهيلات ستكون متوفرة أيضاً للمرشحين الفرديين".

ولفت إلى أن "رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح خُفضت إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار"، مبيّناً أن "نقل الناخب من مركز اقتراع إلى مركز آخر سيكون جائزاً إذا كان في نفس الدائرة".

وأكد، "استثناء الأبناء من إيقاف حالات النقل من دائرة إلى أخرى والسماح لهم باللحاق بذويهم المسجلين بالبطاقة التموينية، وستتم دراسة حالات النقل من محافظة إلى أخرى بعد تقديم طلبات بذلك لأنها متوقفة".

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