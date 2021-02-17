قائد عمليات سامراء يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي(ع)

2021/02/17 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي(ع).وقال الدراجي في مؤتمر صحفي عقده في سامراء : لم تسجل أية خروقات أمنية خلال الزيارة ، لافتا الى أكثر من ثلاثة ملايين زائر شاركوا باحياء ذكرى استشهاد الإمام الهادي(ع)"./انتهى9

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