العبث بأمن كردستان حجر عثرة أمام الاتفاق النووي+ فيديو

2021/02/17 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (العالم) 2021.02.17 – أكد الباحث السياسي العراقي باسم أبوطبيخ أن جهات لا تريد العودة إلى الاتفاق النووي المنعقد بين إيران ومجموعة 5+1 تحاول الاس...

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