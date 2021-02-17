2021/02/17 | 12:13 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 فبراير 2021 | 12:11 مساءً

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كربلاء: الكوادر الطبية تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بالحد من الاعتداءات المتكررة

نظمت الكوادر الطبية في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية في كربلاء، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالحد من الاعتداءات المتكررة عليهم.

وقال مصدر محلي ان الكوادر الطبية في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية نظمت وقفة احتجاجية طالبت فيها بالحد من الاعتداءات المتكررة عليهم، وتطبيق القوانين الخاصة بحمايتهم.

واضاف ان المشاركين في الوقفة رفعوا مطالبات ابرزها، سن قانون لحماية الملاكات الطبية والتمريضية، والعمل على الحد من الاعتداءات المتكررة.

يذكر ان ممرضة في مدينة الامام الحسين الطبية تعرضت يوم امس الى اعتداء من قبل ذوي احد المرضى.

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