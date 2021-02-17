البيشمركة ترد على تصريحات صحفية تحدثت عن انطلاق ’’صواريخ أربيل’’ من داخل حدود الإقليم

2021/02/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

ردت قوات البيشمركة، الأربعاء (17 شباط 2021)، بشأن الحديث عن استهداف أربيل كان من داخل حدود إقليم كردستان.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة اللواء قارمان كمال، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القصف الذي استهدف أربيل جاء من مناطق غير خاضعة لسيطرة الإقليم".

وأضاف، أن "القصف حدث في أربيل، ولكن الصواريخ انطلقت من مناطق لاتتوجد فيها قوات البيشمركة ولا القوات الكردية الأخرى".

وأوضح أنه "لايمكن السيطرة على الوضع وحماية أربيل من تلك الصواريخ، إلا بإعادة قوات البيشمركة لمناطق المادة 140 وتشكيل غرف التنسيق المشتركة مع القوات الاتحادية، لضمان استقرار تلك المناطق من جهة وحماية مدن الإقليم من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية مستمرة بالتحقيق، ويجب أن يكون هنالك تعاون مع الحكومة الاتحادية، وعدم تكرار ماحصل".

وكان الناطق العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد قال يوم أمس، إن الاستهداف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة أربيل جرى من داخل حدود إقليم كردستان.

وذكر رسول، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "الاستهداف تم بـ 11 صاروخاً، وسلطات كردستان تمكنت من العثور على العجلة التي تحمل تلك الصواريخ".

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