2021/02/17 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن مواصلة برنامجها النووي وتشترط شروطاً المركز الخبري الوطني.

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