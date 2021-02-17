دولة القانون: بقاء القوات الاجنبية يحمل 3 سلبيات وعلى الحكومة مكاشفة الشعب

2021/02/17 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاربعاء، بان بقاء القوات الاجنبية في العراق يحمل 3 سلبيات في ان واحد.

وقال الماس في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وجود القوات الاجنبية بضمنها الامريكية مرفوض في العراق ومجلس النواب قال كلمته الفصل التي تعبر عن راي العراقيين بمختلف اطيافها قبل اكثر من عام مؤكدا بان وجود تلك القوات يحمل 3 سلبيات في ان واحد هي ان بقاءها انتهاك للسيادة الوطنية وتجاوز على قرار الشعب ومصدر للكثير من الاشكالات “.

واضاف الماس،ان” على حكومة الكاظمي ان تبين للراي العام العراقي حقيقة المشهد حيال وجود القوات الاجنبية واين وصلت المفاوضات لافتا الى ان المكاشفة ضرورية لبيان اسباب تاخر خروج تلك القوات رغم مرور اكثر من عام على قرار مجلس النواب العراقي المطالب برحيلها”.

وتنتشر القوات الاجنبية في العراق في 3 قواعد عسكرية ابرزها عين الاسد والحرير”.انتهى 25 ف

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