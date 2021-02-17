بقيمة 6.3 مليار دولار.. العراق ثانيا باستيراد السلع الإيرانية

2021/02/17 | 12:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت منظمة تنمية التجارة الايرانية، الأربعاء، أن العراق احتل المرتبة الثانية بقيمة تسويقية قدرها 6.3 ملياردولار من حيث استيراد السلع الإيرانية.

وقال مديرعام مكتب الدول العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الايرانية، فرزاد بيلتن، بحسب وكالات أخبار إيرانية، إن “مجموع ماتم تصديره خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغ مايقارب 28 مليار دولار منها أكثر من 10 مليارات دولار الى دول الجوار العربية” .

وأضاف، أن “التقارير تشير الى ان قيمة الصادرات خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغت مايقارب 28 مليار دولار منها 26 مليار دولار الى 20 دولة وكانت كل من الصين والعراق والامارات في المراتب الثلاثة الاولى”.

وبين بيلتن، أن “مايزيد عن 10 مليارات دولار تم تصديره الى دول الجوار العربية منها 6.3 ملياردولارالى العراق و 3.7 مليار دولار الى الامارات العربية المتحدة و 700 مليون دولار الى سلطنة عمان” .

وافاد تقرير لمنظمة تنمية التجارة الايرانية ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ خلال الاشهر العشرة الاخيرة 58 ملياراً و700 مليون دولار منها 28.6 مليار دولار للصادرات.انتهى/25

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