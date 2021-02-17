المفوضية: تخفيض رسوم المرشحين لمليوني دينار وقد نلغي انتخابات الخارج

2021/02/17 | 12:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، خفض رسوم الترشح الخاصة بالانتخابات، ملوحة بإلغاء الانتخابات بالخارج إذا لم تستطع تأمينها.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، خلال لقاء فريق من المفوضية وآخر من التحالفات السياسية، إن “المفوضية إذا لم تصل إلى إيجاد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج، ستكون مجبرة على إلغائها”.

وأضاف: “عاكفون على تسهيل تسجيل الناخبين بالعملية البايومترية، والمشاركة بالانتخابات، وعاكفون أيضاً على تجاوز مشكلات الانتخابات الماضية، بما يخص انتخابات الداخل والخارج”.

وبشأن تسجيل التحالفات السياسية ومواعيدها، أوضح خلف، أن “موعد تسجيل التحالفات السياسية باقٍ، ولن يتغير”، مؤكداً “توفر كافة التسهيلات لتسجيل التحالفات”.

واشار إلى، أن “موعد تسجيل المرشحين الفرديين باقٍ أيضاً، ولن يتغير”، فيما أشار إلى أن “التسهيلات ستكون متوفرة أيضاً للمرشحين الفرديين”.

وتابع، أن “رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح خُفضت إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار”، مبيّناً أن “نقل الناخب من مركز اقتراع إلى مركز آخر سيكون جائزاً إذا كان في نفس الدائرة”.

ولفت إلى، “استثناء الأبناء من إيقاف حالات النقل من دائرة إلى أخرى والسماح لهم باللحاق بذويهم المسجلين بالبطاقة التموينية، وستتم دراسة حالات النقل من محافظة إلى أخرى بعد تقديم طلبات بذلك لأنها متوقفة”.انتهى/25

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