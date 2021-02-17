علماء يكشفون دور الكافيين على المادة الرمادية في الدماغ

2021/02/17 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف فريق من الباحثين دور مادة الكافيين على المادة الرمادية الموجودة في الدماغ.قام باحثون من جامعة بازل بإجراء دراسة لمتابعة الاستهلاك المنتظم للكافيين، وضمت الدراسة مجموعة من عشرين شابا يشربون القهوة بانتظام.وتم تقسيم التجربة إلى مرحلتين كل منهما عشرة أيام.في المرحلة الأولى، تلقوا حبوبا تحتوي على الكافيين، وفي الثانية دواء وهميا.[…]

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