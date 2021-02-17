الأمن الوطني ينفذ حملة تفتيش على المقاهي والكوفيات في الفلوجة

2021/02/17 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، حملة تفتيش على المقاهي والكوفيات في مدينة الفلوجة.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "جهاز الأمن الوطني في الفلوجة نفذ حملة تفتيش على المقاهي والكوفيات بالمدينة وقام بغلق ثلاث مقاهي ومنع الشباب القاصرين من دخول المقاهي والكوفيات".

واضاف ان "الحملة مستمرة بالتعاون مع الفوج ١٦ طوارئ شرطة الانبار".

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