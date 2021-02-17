الحشد الشعبي يعيد احياء 200 الف دونم في ناحية محررة بديالى

2021/02/17 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، ان الحشد الشعبي اعاد احياء اكثر من 200 الف دونم في ناحية محررة شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية السعدية( 60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي اجتاح السعدية بعد حزيران 2014 وتسبب في خراب وتدمير كبير لاغلب مناطقها وخاصة الريف بعد نزوح جميع سكانه مؤكدا بان الابار والاراضي والبساتين لم تسلم من الاجندة المتطرفة لداعش”.واضاف الزركوشي،ان” بعد تحرير السعدية على يد القوات الامنية والحشد الشعبي بعد مرحلة تامين الريف وتشكيل الاطواق المتعددة ما اسهم في احياء اكثر من 200 الف دونم عبر اعادة المزارعين الى وضعهم الطبيعي لمزاولة مهنة الزراعة من جديد مؤكدا بان جهود الحشد الشعبي والقوات الامنية هي من اعطت الامل للمزارعين وانقذت مصادر رقهم”.وتابع،ان” وجود القوات الامنية والحشد الشعبي في السعدية ومحيطها رسالة امن واستقرار للاهالي ودرء لمخاطر الارهاب عنهم مؤكدا بان الوضع مستقر وامن حاليا في الناحية وريفها”.وكان الحشد الشعبي اعتمد ستراتيجية لتامين الارياف المحررة في ديالى لدفع المزارعين للعودة والانتاج من جديد”.انتهى /25 ف

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