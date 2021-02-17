إسرائيل تسمح بإدخال ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى قطاع غزة

2021/02/17 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق "كوغات" أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى قطاع غزة المحاصر اليوم الأربعاء.

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