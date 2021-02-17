النواب العراقي: تجارة المواد الغذائية غير مشمولة بقرارات حظر التجول

2021/02/17 | 12:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في مجلس النواب العراقي، سلام هادي الشمري، أن المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالقوت اليومي غير مشمولة بقرارات حظر التجوال التي تبدأ يوم الخميس المقبل.وقال الشمري، في بيان صحفي صادر عن الدائرة …

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