وزير المالية يعلن إطلاق التجربة الجديدة للنظام المصرفي الشامل

2021/02/17 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفتتح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء، فرع العلوية في مصرف الرافدين وفق النظام المصرفي الشامل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تحت رعاية وزير المالية افتتح مصرف الرافدين فرع العلوية في ساحة الفردوس وفق النظام المصرفي الشامل".

وذكر علاوي، خلال الافتتاح، بحسب البيان، أن "الفرع الجديد يأتي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها وزارة المالية بأعتماد الحداثة والتطور في تطبيق النظام المصرفي"، مضيفاً أن "هذا الفرع يمثل الانطلاقة الحقيقية نحو تعميم التجربة الجديدة في جميع المصارف العراقية".

وأكد البيان أن "دوائر وزارة المالية تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وحضر الافتتاح مدير عام مصرف الرافدين ومدير الفرع والكادر الوظيفي في المصرف.

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