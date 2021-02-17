2021/02/17 | 12:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية ضبط 6 متهمين في مراكز “سايلـو ميسـان للحبوب” من بينهم معاون المدير، بعد عثورها على رز غير صالح للاستهلاك البشري.وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نفَّذها فريق مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى مخازن الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في المحافظة، أكَّدت تمكُّن الفريق من ضبط (6) مُتَّهمين، من بينهم معاون مدير سايلو ميسان؛ على خلفيَّة العثور على (150) طناً من مادة الرز غير صالحةٍ للاستهلاك البشريّ، بعد إجراء الفحص المُختبري البايولوجيّ عليها من قبل مُختبرات دائرة صحَّة ميسان”.وأضاف أنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متهمون بينهم موظف بمنصب رفيع في قضية “رز” فشل بالفحص البايولوجيّ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متهمون بينهم موظف بمنصب رفيع في قضية “رز” فشل بالفحص البايولوجيّ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متهمون بينهم موظف بمنصب رفيع في قضية “رز” فشل بالفحص البايولوجيّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).