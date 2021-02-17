النزاهة تضبط 6 متهمون بينهم موظف بمنصب رفيع في قضية “رز” فشل بالفحص البايولوجيّ

2021/02/17 | 12:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية ضبط 6 متهمين في مراكز “سايلـو ميسـان للحبوب” من بينهم معاون المدير، بعد عثورها على رز غير صالح للاستهلاك البشري.وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نفَّذها فريق مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى مخازن الشركة العامَّة […]

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