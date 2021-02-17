وزير التعليم يحدد لـ”المركز الخبري” آلية دوام الدراسات العليا

2021/02/17 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، آلية دوام الدراسات العليا.وقال عبد الصاحب في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلقد قررنا تأجيل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة الدراسات العليا كافة”.وأضاف أن “دوام طلبة الدراسات الأولية سيكون من خلال […]

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