2021/02/17 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. الإطاحة بمرافق شخصي لأحد قادة داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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