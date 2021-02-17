عاصفة ثلجية عاتية ترفع أسعار النفط

2021/02/17 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

صعدت أسعار النفط من جديد، اليوم الأربعاء، مدعومة بتعطل كبير للإمدادات في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.68 بالمئة، إلى 60.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.



فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.69 بالمئة، إلى 63.79 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة خلال الشهور الأخيرة، وأدت تعطيلات الإنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء على دعم الأسعار.

وتوقع محللون لدى بنك “إيه إن زد” ومجموعة “سيتي غروب” تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مليوني برميل يوميا على الأقل.



وتوقعت مجموعة “سيتي” خسارة تراكمية للإنتاج بنحو 16 مليون برميل حتى أوائل مارس المقبل.انتهى/25

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