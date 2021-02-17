2021/02/17 | 13:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً طارئا لخلية الازمة بحضور مدير عام صحة المحافظة وقيادة عمليات سومر

وقيادة شرطة المحافظة والأمن الوطني والمرور وكذلك القيادات الأمنية بكافة صنوفها ..

خلال ترؤوسه لاجتماع خلية الأزمة الطارئ..

محافظ ذي قار يوجه بعدم دخول المراجعين لغرض زيارة الراقدين في المستشفى العام واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين

محافظ ذي قار القاضي ناظم حميد الوائلي يوجه القوات الأمنية بتطبيق إجراءات حظر التجوال حسب اعلان خلية الأزمة المركزية وتطبيقه للحد من انتشار وباء كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: قرارات طارئة من خلية الأزمة.. وتوجيه أمني حول إجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: قرارات طارئة من خلية الأزمة.. وتوجيه أمني حول إجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).