2021/02/17 | 13:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية تعلن عن إنتاجية أسطولها الناقل للمحروقات خلال كانون الثاني

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن إنتاجية هيأة النقل التابعة لها خلال كانون الثاني الماضي والتي بلغت أكثر من (61) مليون (م3 .كم) تم نقلها الى المحافظات عبر أسطولها الخاص من الشاحنات والناقلات .

وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب أن كميات المشتقات النفطية يتم نقلها بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط تقوم بتوزيع الكميات المنقولة الى جميع المحافظات عبر هيأة النقل في الشركة مفصحاً في الوقت ذاته بأن عملية نقل المنتجات النفطية تتم وفق هذا النمط من بينها ( المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز وكذلك المنتجات السوداء ( ديزل .



نفط خام .



خليط .



نفثا) إضافةً الى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت .الهيدروليك .غازمعبأ وغاز فل ).

بدوره بين مدير هيأة النقل في شركة التوزيع أن الهيأة بملاكاتها تواضب على إيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات وفق منتظمة لضمان تحقيق الانسيابية وسرعة وصول المنتجات .

يذكر أن هيأة النقل تقوم بمهمة ايصال ونقل المشتقات النفطية الى جميع المحافظات والمنافذ التوزيعية وغيرها من الاعمال الأخرى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تعلن عن إنتاجية أسطولها الناقل للمحروقات خلال كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تعلن عن إنتاجية أسطولها الناقل للمحروقات خلال كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).